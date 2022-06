Hunger tanken – Biokraftstoffe in der Kritik

Ab heute gilt der Tankrabatt. Die FDP hat ihr Herzensprojekt durchgesetzt und dafür gesorgt, dass Autofahrende ab heute nur noch die minimale im EU-Raum gestatte Energiesteuer auf Benzin und Diesel verrichten müssen. Bis heute lag die bei 65,45 Cent für einen Liter Benzin und 47,04 Cent für einen Liter Diesel. Ab heute wird sie bis Ende August auf das europäische Mindestmaß abgesenkt: auf 35,9 beziehungsweise 33 Cent pro Liter.

Wie immer bei Rabatten gilt die alte Regel: Kaufst du viel, sparst du viel. Also profitieren in erster Linie die Fahrer und Fahrerinnen von Spritfressern. Wobei nicht gesagt ist, ob nicht die großen Ölkonzerne die fettesten Gewinne einfahren. Dass sich vor diesem Hintergrund die großen Umwelt-Organisationen zu Wort melden, ist selbstverständlich. Umso verwunderter dürften heute einige geschaut haben, die an einer Kundgebung von Greenpeace vor dem Verkehrsministerium in Berlin vorbei kamen. Denn die Aktivist*innen demonstrierten nicht etwa mit stinkenden Auspuffen und leidenden Eisbären, sondern mit Getreidesäcken. Und es ging auch nicht wirklich um den Tankrabatt sondern um Biosprit. Wir fragten den Greenpeace-Landwirtschaftsexperten Martin Hofstetter seit wann Greenpeace denn etwas gegen Bio einzuwenden hat.

Interview von Fabian Ekstedt mit Martin Hofstetter – 01.06.2022 – 12:14 Minuten