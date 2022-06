Beschäftigungskonderenz 2022

Bei der Abschlusssendung von ‚Die Pandemie als Brennglas und Beschleuniger‘ mag ‚die Zukunft der Industriearbeit in München‚ als pandemieferne Thema verwundern, aber gerade die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig Arbeitsplätze sind, wenn ganze Branchen brach liegen. Irgend jemand muss doch Steuern zahlen. Je diverser eine Stadt in Punkto Arbeitsplätzen aufgestellt ist, desto besser.

In diesem Beitrag folgen wir der Beschäftigungskonferenz 2022, bei der folgende Themen analysiert wurden:

Kann heute in einer Großstadt überhaupt noch Produktionsarbeit geleistet werden? Oder sollen in Großstädte nur Bankenzentralen und Verwaltungsstandort angesiedelt sein? Gilt Produktion heute als „old economie“, die es bald in unserer globalisierten Welt, gar nicht mehr geben wird?

Vortragende:

Dr. Petra Schütt, Leiterin Kommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung der Landeshauptstadt München

Sybille Wankel, IGM München

Stefan Obser, Betriebsrat bei ARRI

Kurt Kapp, stellvertretende Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft

Sendedatum: 22.06.2022 Redakteurin: Karin Bergs Sendung nachhören:

Die Zukunft der Industriearbeit in München, Dauer 48:40 min.

Podcast zum Download (lizenziert unter CC BY-NC-SA 2.0 DE )