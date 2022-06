Kultur und Inklusion – Freie Bühne München, European Championships 2022, Tanz inklusive!

In der heutigen Sendung der Fördersendereihe „Kultur für alle“ ist das Thema: Kultur und Inklusion. Es wird die Freie Bühne München vorgestellt. Diese Bühne ist ein inklusives Theater, in denen auch Menschen mit Beeinträchtigungen eine Schauspielausbildung absolvieren können. Außerdem wird mit dem Regisseur Ulf Goerke über das letztjährige Stück „Peer Gynt“ gesprochen sowie mit einem Schauspieler und dem Produktionsassistent und Zuständiger für die Schauspielausbildung in der Freien Bühne München.

Des Weiteren bekommen wir nähere Einblicke in das Thema Inklusion bei den European Championships 2022. Das Großsportereignis findet im August in München statt. Welche Maßnahmen der Veranstalter zum Thema Inklusion getroffen hat, dazu berichtet Lena Bernheine. Wie es ist als Para Ruderer bei den European Championships 2022 teilzunehmen, davon erzählt der Para Ruderer Marc Lembeck.

Am Ende der Sendung wird es dann um Tanz inklusive! gehen. Bei Tanz inklusive! können alle Menschen, ob jung oder alt, mit Tanzerfahrung oder Laie, mit Beeinträchtigung oder ohne online oder vor Ort teilnehmen.

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung bei LORA am 24.06.2022 – 57:58min

In dieser Sendung wird auch das Lied „Inklusion“ von Blind Foundation gespielt, welches 2013 in Kooperation mit Alexandra Cremer vom Netzwerk Inklusion Frankfurt entstanden ist.

Blind Foundation – Inklusion – YouTube