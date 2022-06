Vor G7 in Elmau – Kritik an Polizei und Antwort

Am Wochenende findet auf Kloster Elmau der G7 Gipfel statt. Die Münchner haben es schon mitbekommen, denn es ist ein vielfaches an Polizei seit letzter Woche in der Stadt. Manche Straßenzüge sind komplett mit Polizeiwannen gefüllt. Anfang der Woche gab es einen Brandanschlag auf mehrere dieser Polizeiwägen. Von wem ist bisher unbekannt, ein Bekennerschreiben gibt es nicht. Unser LORA-Redakteur Lennard Cramer hat Hagen von der Protestbewegung Stopp G7 Elmau und den Pressesprecher der Polizei München zu diesem Thema interviewt.

Gebauter Beitrag von Lennard Cramer, Interviews mit StoppG7Elmau und Pressesprecher der Polizei München – 23.06.2022 – 10:54 Minuten