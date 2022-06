Lieder aus Frankreich bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im Juni 2022

Im Juni 2022 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites

zwei Sendetermine zur Verfügung

auf UKW und in Internet Livestream.

Termin 1 Lieder aus Frankreich, Teil 1

am Montag, 27. Juni 2022 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Edith Piaf, Daft Punk, France Gall, u.v.m.

Termin 2 Lieder aus Frankreich, Teil 2

am Mittwoch, 29. Juni 2022 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Grace Jones, Space, Les Rita Mitsouku, u.a.

Wunschbox im Juni

am Mittwoch, 29. Juni 2022 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die mittlerweile neunzehnte Ausgabe der Wunschbox mit Gery + Tary

Da spielen wir eure Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr

im Internet Livestream

Die Wunschbox wird wiederholt …

am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr

auf DAB+ und im Internet Livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 18:00 Uhr

im Internet Livestream



Die Favourites und die Wunschbox kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek

(Kategorie „Alle Beiträge“ und „Musik ohne Heimatbezug“)



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary

