Situation und Zukunft von von Freien und Community Medien in Europa

Ein wesentlicher Teil der öffentlichen Meinungsbildung findet heute auf wenigen kommerziellen Online-Plattformen statt, wobei die Bedingungen und Formen der freien Meinungsäußerung allein von einer marktwirtschaftlichen Logik und von den kommerziellen Geschäftsmodellen der Plattformbetreiber abhängig gemacht werden.

Da unter solchen Bedingungen kein echter demokratischer Diskurs stattfinden kann, ist es notwendig, unabhängige, gemeinnützige Infrastrukturen und demokratische Medienräume („Public Open Spaces“) zu schaffen, die öffentliche Debatten und Meinungsbildung unter gemeinwohlorientierten Bedingungen ermöglichen und fördern.

Im Rahmen der Veranstaltung “Building a European Cultural Backbone” in Linz wurden Ende Mai Technologien und Modelle zivilgesellschaftlicher Online-Plattformen diskutiert und erprobt. Das Freie Radio Oberösterreich in Linz (FRO) begleitete in seinem Infomagazin FROZine diese Veranstaltung. In der Sendung „Freie Radios bei LORA München“ am 28.06.2022 ab 20 Uhr ist daraus ein Gespräch von FROZine mit Helga Schwarzwald vom Verband freier Radios in Österreich (VFRÖ) und Sabine Fratzke vom Bund Freier Radios (BFR) über die Zukunft der Freien und Community Medien in Europa zu hören.

Mehr Infos zu diesem Gespräch und zur Tagung mit Links zum Download der FROZine-Sendung auf https://cba.fro.at/562199

Im Anschluss an dieses Gespräch ist bei LORA München ein Beitrag über dass letzte Freie Radio in Ungarn, Tilos Radio, dem das Schweigen droht, zu hören.

Sendetermine:

Dienstag, 28.06.2022 20 Uhr UKW 92.4 und DAB+

Mittwoch, 29.06.2022 5 und 14 Uhr DAB+

jeweils natürlich zeitgleich auch im Internet-Livetsream. Dort zusätzlich nochmal am Samstag ab 10 Uhr.

