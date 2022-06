Liebst Du, und wenn ja wie viele?

Das Sommertreffen des PAN e.V. (Polyamores Netzwerk) fand vom 14.6.-19.6. im Rittergut Lützensömmern statt. Ca. 120 registrierte Menschen aller sexuellen Identitäten und Ausrichtungen begegneten sich dort und nahmen an Workshops teil. Diese boten von praktischen, philosophischen bis zu sehr körperlichen Seiten ein breites Spektrum an Beschäftigungen mit der Polyamorie und Sichtweisen dazu. „Affentheater: Hierarchie in Poly-Beziehungen“, „Einführung in BDSM“, „Vereinbarungen in Beziehungen“, „Gemeinschaftliche Sexualität“, „Kuscheln“, und „Nackt raufen“ sind nur Beispiele für die knapp 80 Workshops. Besonderes Gewicht wurde auf „Achtsamkeit“, „Einvernehmen“, „Grenzen setzen“, „Ehrliche Kommunikation“ gelegt, Themen, die auch monogamen Menschen wichtig sein sollten. In der Radiosendung „Gegensprechanlage“ bespricht Moderator Wolf Steinberger mit einer Gästin, die ebenfalls das Sommertreffen des PAN e.V. besucht hat, wie es ihr auf dem PAN-Treffen ergangen ist, welche persönlichen Erfahrungen damit verbunden waren.

Die Sendung findet am Mittwoch, dem 29 Juni 2022 um 21 Uhr statt. Zu hören bei Lora München im Livestream sowie on Air in und um München auf UKW 92,4 MHz und über DAB+

Es handelt sich um eine Zuhörer-Sendung, Ihr könnt anrufen, Fragen stellen, Eure Bedenken und Kommentare einbringen. Wir freuen uns auf Eure Anrufe im Studie, weil die die Sendung interessanter und unberechenbarer machen. Die Telefon-Nummer des Studios ist voraussichtlich 089 48 95 23 05 wird aber laufend in der Sendung durchgesagt! Und bitte, leitet diese Information an alle Freunde weiter, die interessiert sein könnten. Danke!

Wer das Gespräch am Mittwochabend verpasst hat, kann am Donnerstag um 6 oder 15 Uhr die Sendung über DAB+ oder im Internet-Livestream nachhören (dann aber natürlich leider nicht mehr in der Sendung anrufen).