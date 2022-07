Neue Klänge in Monheim am Rhein, die Musiktriennale und die Partei Peto

Musikalische Impressionen von der Musiktriennale, dem erstmals in Monheim live zu erlebenden Klangkunstfestival und ein Einblick in die politischen, sozialen und kulturellen Hintergründe dieser Stadt, in der die Partei Peto seit 2009 den Bürgermeister stellt und seit 2014 mit absoluter Mehrheit im Stadtrat regiert. Hervorgegangen ist diese Partei aus einer Politik AG des örtlichen Gymnasiums.

Möglich wurde das Musikfestival nur durch großzügiges Sponsering der Stadt, in der auch – auf kostenlos überlassenem Baugrund – die beiden ansässigen muslimischen Gemeinden jeweils eine neue Moschee bauen.





