28. Teil Klima in Bewegung – Gas-Sparen, Waldbrände, Robin Wood mit 9€ Ticket weiterfahren, KlimaDult, Bürgerlobby Klimaschutz

Im 28. Teil erleben wir, dass die EU bei drohender Knappheit scheinbar hinbekommt, was im Klimaschutz bisher nicht gelungen ist – Einspar-Ziele (wenn auch freiwillig). Wir sprechen über einen Energiespar-Wettbewerb – die Stadtwerke München (SWM) belohnen Energieeinsparungen doppelt mit Pauschalen. Unser Blick aufs Wetter zeigt – überall brennts, selbst in Sachsen und Brandenburg. Wo da in den Urlaub fahren fragen viele – unsere Antwort: Einfach das 9€ Ticket nutzen und in der Gegend bleiben. Und damit das nicht einfach ausläuft, hat sich jetzt eine Kampagne gebildet, die fordert: 9€ Ticket weiterfahren! Dazu sprachen wir mit Dominique Just von Robin Wood und fragten auch gleich nach, was Robin Wood eigentlich ist. Dazu gibts wieder Veranstaltungstipps von den Parents for Future. Und auf eine vergangene Veranstaltung blicken wir zurück: Die KlimaDult in Berg am Laim, die am 24.07.22 stattfand. Dort stellte sich auch die Bürgerlobby Klimaschutz aus dem Münchner Osten vor.

28. Teil Klima in Bewegung – 27.07.2022 – 20:34 Minuten

Bürgerlobby Klimaschutz: www.ccl-d.org

9€ Ticket weiterfahren: https://9-euro-ticket-weiterfahren.de/