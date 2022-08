Audiostreifzug: Erholungsräume im Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

In der Reihe „Audiostreifzug durch den Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt“ sprechen wir über Erholungsräume im Stadtbezirk. In der ersten halben Stunde stellen wir die Isarauen und den alten Südfriedhof vor.

Natürlich gibt es noch weitere Erholungsräume in der Stadt, z.B. die Theresienwiese oder den Nussbaumpark beim Sendlinger-Tor-Platz. Diese beiden Orte besuchen wir dann in den Sendungen über Klinikviertel und St. Pauls-Viertel.

In der Sendung geht es aber auch um Organisationen aus dem Stadtbezirk, die sich in München und im Stadtbezirk für solche Erholungsräume stark machen. Wir stellen den Bund Naturschutz in der Pettenkoferstraße und den Landesbund für Vogelschutz in der Klenzestraße vor.

Die Sendung wurde produziert von LORA München in Kooperation mit der Radiogruppe der Mathilde-Eller-Schule in der Klenzestraße.

