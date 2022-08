Willhelm Kling im Gespräch mit Uwe-Michael Gutzschhahn von der Mietergemeinschaft am Luitpoldpark, Schwabing. Der Schwabinger Wohnblock mit gut 90 Wohnungen ist in der Erhaltungssatzung, steht unter Denkmal- und sogar Ensembleschutz. Dass er überhaupt verkauft wurde, ist erst durch ein kurioses Schreiben der Stadt klar geworden, in der das eigentlich derzeit nicht durchgeführte kommunale Vorkaufsrecht in Betracht gezogen wurde.

Sendung der ver.di Senioren vom 29.07.2022 – 48:18 Minuten