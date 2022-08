European Championships in München – Inklusiv im Wettbewerb, eher exklusiv in der medialen Wahrnehmung

Volle Wettkampfstätten, tolle Stimmung, großartige Erfolge sowie begeisterte und begeisternde Athleten und Athletinnen gleichermaßen –

die European Championships in München werden in Erinnerung bleiben als großartiges Sportevent. Mehr noch: Es war sogar eine inklusive Veranstaltung mit den Europameisterschaften im Para Kanu und Para Rudern.

Die Berichterstattung jedoch hatte größtenteils keinen inklusiven, sonderen einen exklusiven Charakter „In den Medien und damit auch in der öffentlichen Wahrnehmung habe der Para Sport kaum eine Rolle gespielt“, sagt Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes.

Der Behindertensportverband empfand dies als ungerecht gegenüber seinen Athleten und Athletinnen.

Weshalb hatten nun die Para-Wettkämpfe nicht die nötige Aufmerksamkeit in den Medien?

Wir begaben uns mit André Brendel, Bundestrainer Para Kanu, auf Spurensuche.

Interview von Walter Heindl mit André Brendel – 23.08.2022 – 5:42 Minuten