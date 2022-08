32. Teil Klima in Bewegung – China ächzt unter Hitze und trocknet aus, nochmal Klimagefühle und 9€ Ticket, die Waschschüssel

Im Teil 32 ist unser Team nach den Hitzewochen wirklich durch und will diese Woche nochmal durchschnaufen. Deshalb haben wir heute ein abgespecktes Magazin für euch. Nur ein kurzer Blick auf das Extremwetter: In Österreich, Italien und Frankreich sind bei starken Unwettern in der letzten Woche mindestens 13 Menschen, darunter 2 Kinder um Leben gekommen. Zugleich konnte die Gewitterfront die von Westen kam in Spanien dabei helfen einige Waldbrände unter Kontrolle zu bringen. Und die Pegelstände des Rheins sind wieder etwas gestiegen. Dafür ist aber der drittlängste Fluss der Welt, der Jangtse in China ausgetrocknet, weshalb Energie gespart werden muss. Dafür muss die Industrie teilweise die Produktion einstellen und es wird wieder mehr Kohle verstromt. Keine guten Nachrichten, dafür hören wir aber nochmal von Mareike Schulze. Vor zwei Wochen hatten wir die Mitinitiatorin der „Psychologists and Psychotherapists for Future“, kurz „Psy4F“, in unserer Sendung. Diesmal hören wir das ungekürzte Interview und lernen: “Wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln”. Außerdem haben wir schon vor 4 Wochen auf eine Kampagne hingewiesen, die fordert: „9€ Ticket weiterfahren!“. Politisch hat sich seitdem nichts getan, deshalb gibt es diesmal das ganze Interview mit Verkehrsreferentin bei Robin Wood, Dominique Just. Und unser Peter Lehmann kommt wieder mit einem „Back to the roots“- Tipp zu Wort. Diesmal: Die Waschschüssel.

32. Teil – Klima in Bewegung – 24.08.2022 – 21:51 Minuten

Links: https://9-euro-ticket-weiterfahren.de/ und http://www.klimagefuehle.de