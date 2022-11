42. Teil Klima in Bewegung – Heißester Oktober seit 220 Jahren, Wissenschaftler*innen während Aktionswochen in JVA, Live-Schalte zu Solidaritätsdemo

Im 42. Teil steht bei Klima in Bewegung alles im Zeichen des heißen Herbsts. Der ist einerseits im extrem warmen Oktober wahrzunehmen, der dieses Jahr im Durchschnitt 3,6 Grad zu warm war. Und damit heißer als jeder Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnung in München vor 220 Jahren.

Zugleich ist der Herbst aktivistisch sehr heiß. Wie sie schon letzte Woche besprochen, laufen gerade die Aktionen der Allianz „Unite against Climate Failure“, also Vereinigt gegen das Klima-Versagen. Bei den bisherigen Aktionen, allen voran bei der Aktion im BMW Zylinder, sind bisher mehrere Wissenschaftler*innen festgenommen worden. Viele sollen bis Freitag den 4.11. in der JVA Stadlheim in Haft bleiben. Die Aktionen der Allianz sollen bis mindestens Freitag weitergehen. Wir sprechen mit Susanne von XR und mittlerweile auch Scientist Rebellion über die Aktionswochen, die Solidarität, aber auch über den Aktionskonsens, der wegen der Rettungswagen-behindernden Straßenblockade in Berlin aktuell diskutiert wird. Außerdem schalten wir live auf den Stachus, wo zur Erstausstrahlung dieser Sendung eine Soli-Kundgebung für die in Haft sitzenden Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen stattfand. Dazu gibt es wieder Veranstaltungstipps der Parents for Future für die kommenden 7 Tage in und um München.

42. Teil Klima in Bewegung – 02.11.2022 – 20:55 Minuten

Link zur Aktionsgruppe: https://unite-against-climate-failure.de…