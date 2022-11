Münchner Wagenplatz OLGA in akuter Gefahr

Der Wagenplatz „Stattpark OLGA“ ist ein selbstverwaltetes Wohnprojekt inklusive einem unkommerziellen Kulturraum. Da der Mietvertrag auf dem aktuellen Platz im Münchner Süden am 31. Dezember 2022 ausläuft, werden jetzt akut Unterstützer*innen gesucht.

Wo gehts weiter, wie gehts weiter und warum ist es so schwer, Subkultur in München dauerhaft einen Raum zu geben?

Der Stattpark OLGA in München muss zum vierten Mal in elf Jahren umziehen und hat trotz langer Planung immer noch kein Nachfolge-Grundstück von der Stadtverwaltung genehmigt bekommen. Das Umziehen als solches gehört zwar zum Konzept dieses bunten Kollektivs, aber die Frequenz ist viel zu hoch. Ein Umzug eines ganzen Wagenplatzes ist ein absoluter Kraftakt. Noch dazu findet sich der nächste Standort immer erst in letzter Sekunde.

Wenn Ihr in München seid, kommt doch einfach mal Donnerstags um 20 Uhr zum Platzcafe und genießt unkommerzielle Subkultur in einem außergewöhnliche Ambiente.

