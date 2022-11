Begegnungen in Tunesien – Fast 12 Jahre nach der Revolution

Ein Gespräch mit Amel Aloui, die während der Revolution für die Demokratiebewegung kämpfte und jetzt als Bürgermeisterin von Tabarka gegen Korruption vorgeht. Weiter kommen Menschen zweier Frauenkooperativen in der Landwirtschaft zu Wort, Kooperativen, in denen Frauen versuchen ihre und damit die wirtschaftliche Situation ihrer Familien zu verbessern und am Ende: Wahrnehmungen beim internationales Tanz-, Theater-, Musik- und Performancefestivals Dream City in Tunis.





Beitrag von Beate Stoelzel – Erstausstrahlung bei Radio LORA am 02.11.2022 – 56:06min