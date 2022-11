Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen in München

Bereits seit dem 4. November laufen die Münchner AktionsWochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, Jungen und nonbinären Menschen. Insgesamt über 36 verschiedene Vereine beteiligen sich an dieser Aktion. Organisiert hat diese Aktionswochen die Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München. Gestern hat die Stelle zusätzlich noch eine neue Kampagne gegen geschlechtsspezifische Gewalt gestartet mit den Mottos „Gleichberechtigung schützt vor Gewalt“ und „Lieber gleich berechtigt, als später“. Wir haben ein Jakob Pfeiffer von der Gleichstellungsstelle interviewt, um nachzufragen, was genau uns dort erwartet und mit was für einem Anspruch die Gleichstellungsstelle diese Aktionswochen ins Leben gerufen hat.

Interview von Clemens Strottner mit Jakob Pfeiffer – 17.11.2022 – 10:28 Minuten

Weitere Infos zur Aktion unter: gleichberechtigung-schuetzt-vor-gewalt.de