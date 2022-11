Tag X zu Rojava – ein Einblick in den Protest aus München

Falls sie am gestrigen Dienstag durch die Innenstadt gelaufen sind, könnten sie auf eine sehr lautstarke Demonstration mit vielen bunten Fahnen gestoßen sein. Diese Demonstration war zwar nur kurzfristig anberaumt worden, doch von langer Hand geplant. Denn der Grund warum die Menschen auf der Straße waren, war seit langer Zeit abzusehen: Schon wieder hat das türkische Militär Angriffe auf die kurdischen Gebiete in der Türkei, in Syrien und dem Irak gesteigert. Im Schatten des Ukraine-Kriegs und der Aufmerksamkeit auf die Fußballweltmeisterschaft, scheint die türkische Regierung militärische Fakten auch auf fremden Gebieten schaffen zu wollen. Damit dieser rechtswidrige Angriffskrieg auf die autonomen Gebiete nicht unbemerkt bleibt, haben sich in Europa viele Gruppen für den Fall einer weiteren Verschärfung der Lage vernetzt und auf einen Tag X hinmobilisiert, an dem Europaweit Demonstrationen stattfinden sollten. Und der Tag X war gestern. Unsere Außenreporterin Ani war vor Ort und hat einige Stimmen und Redebeiträge eingefangen und für uns in einem Beitrag zusammengefasst.

Gebauter Beitrag von Ani – Erstausstrahlung: 23.11.2022 – 3:50 Minuten