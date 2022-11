Kulturgut Spiel

Was ist Spiel genau? Wie unterstützt es uns in der persönlichen Entwicklung? Was hat Spiel mit Kultur zu tun? Diese und weitere Fragen werden im Interview mit dem Prof. Dr. Jens Junge, Professor der Ludologie in Berlin erörtert. Außerdem stellt der Sprecher der Jury Spiel des Jahres Bernhard Löhlein den Verein „Spiel des Jahres“ und das diesjährigen Spiel des Jahres kurz vor und berichtet darüber, warum Gesellschaftsspiele auch für Erwachsene wertvoll sind.

Im zweiten Teil der Sendung geht es dann ums „Spiel“ und seiner guten Möglichkeit, mit Leichtigkeit an die Themen Klima und Umwelt heranzuführen. Dabei stehen dann nicht die Schwierigkeiten bei diesem Thema im Vordergrund, sondern das Gefühl der Selbstwirksamkeit und der Spaß, der übers Spielen kommt. So kann spielerisch Wissen vermittelt werden und es kann zu einer Sensibilisierung im Bereich Klima und Umwelt kommen. Pascal Luginger , Klimaschutzbeauftragter der Stadt Germering, erzählt von seiner Stabstelle und seinen Erfahrungen beispielsweise vom einem Spieletreff, bei dem unter anderem Klima- und Naturspiele gespielt wurden. Und Marc Haug, Geschäftsführer des Münchner-Umweltzentrums München im ÖBZ, stellt „future calling“ vor, ein multimediales hybrides BNE-Bildungsspiel. Dieses Spiel thematisiert die Digitalisierung und den Umgang mit Ressourcen.

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung bei Radio LORA am 25.11.2022 – 57:58min

Prof. Dr. Jens Junge ©Lisa_Gawenda

Bernhard Löhlein ©Spiel des Jahres