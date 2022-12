10. Türchen LORA Adventskalender – Gendersensible Erziehung

Hinter dem 10. Türchen verbirgt sich ein wichtiges Thema, über das sich aber auch immer wieder aufgeregt wird. Die einen motzen, weil sie ihre Geschlechter-Stereotypen unhinterfragt an die nächste Generation weitergeben wollen und sich plötzlich Fragen gefallen lassen müssen, die anderen fragen lautstark, warum Kinder-Spielzeug und -Klamotten denn immer noch mit „Geschlechter-Farben“ (blau, rosa) verknüpft werden müssen. Doch bei LORA München sind es nicht die Aufreger die uns interessieren, stattdessen wollen wir die Menschen vorstellen, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen. Und bei diesem Thema ist das die Redaktion Sluttalk mit ihrer Sendung für Liebe, Sex und Widerstand.

In dieser Folge sprechen Babara und Micha über ihre Erfahrungen zu gendersensibler Erziehung, sprich, wie man Kinder so unterstützen kann, dass sie sich jenseits von Geschlechterstereotypen optimal entwickeln können. Micha ist Mutter eines 6jährigen Kindes und Mitgründerin eines Kindergarte der die geschlechtssensible Pädagogik mitdenkt. Babara ist Kinderpflegerin und von Berufs wegen für das Thema sensibilisiert.

Sendung „Sluttalk“ vom 24.11.2022 – 48:08 Minuten

