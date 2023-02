18 Tage nach dem Erdbeben: im Gespräch mit dem Verband der Frauen aus Kurdistan e.V.

Das Erdbeben in Syrien und der Türkei ist inzwischen 18 Tage her. Nach wie vor ist die Lage sehr prekär in den betroffenen Gebieten. Insgesamt sind inzwischen über 42.000 Tote bestätigt und bei einem Nachbeben vor zwei Tagen sind mindestens 11 weitere Menschen gestorben. Wir hatten bereits vor zwei Wochen ein Interview mit Gül vom Verband der Frauen aus Kurdistan e.V. zur aktuellen Lage in den kurdischen Gebieten geführt und den Verein genauer vorgestellt. Heute hat sie sich noch einmal die Zeit genommen, um uns ein Update zur Situation zu geben und etwas deutlicher über das Vorgehen der türkischen Regierung in der Region gesprochen.

Falls Sie spenden wollen, wenden sie sich an:

Verband der Frauen aus Kurdistan e.V.

Medico International

Ärzte ohne Grenzen

Kurdischer roter Halbmond

Ein Interview von Clemens Strottner mit Gül, YJK-E e.V. – 23.02.2023 – 14:40 Minuten

Das erste Interview mit Gül vom YJK-E finden sie unter folgendem Link: YJK-E e.V. im Krisengebiet