Wirtschaftspolitik neu denken! Teil 5 – „Wohnen – Mieten, Mangel, Kosten“

Das große Thema Wohnen, das wir im 5. Teil von „Wirtschaftspolitik neu denken!“ besprechen, könnte so einfach sein. Zumindest wenn man der neoliberalen Lesart folgt: Investitionshindernisse abbauen, Mietpreise von Auflagen befreien, Bauen und den Markt machen lassen – und für den Rest gibts einfach Wohngeld. Nur fühlt es sich nicht ganz so einfach an, nicht in München, nicht in vielen anderen Städten und mittlerweile auch schon nicht mehr in einigen ländlichen Bereichen Deutschlands. Aber wir wollen nicht über den gefühlten, sondern über den tatsächlichen Mangel an bezahlbaren Wohnraum reden und Ideen diskutieren, wie es besser werden kann. Woher kommt der Mangel an bezahlbarem Wohnraum? Wer könnte hier wirklich Abhilfe schaffen? Und: Welche Lösungvorschläge gibt es? Diese Fragen diskutieren wir in dieser Folge von „Wirtschaftspolitik neu denken!“ mit den drei Experten:

• Dr. Patrick Schreiner, Gewerkschaftssekretär bei ver.di

• Thomas Eberhardt-Köster, Mitglied des Koordinierungskreises bei attac

• Sebastian Gerhard von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik

5. Teil Wirtschaftspolitik neu denken – Erstausstrahlung: 23.02.2023 – 40:30 Minuten

Moderation: Julia Müller-Tauschwitz, Faktenblock: Martina Helbing, Verantwortlicher Redakteur und Interviews: Fabian Ekstedt

Wirtschaftspolitik neu denken! ist eine Podcast-Reihe des Freien Radios LORA München in Kooperation mit mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, Attac und dem Bereich Wirtschaftspolitik bei ver.di.