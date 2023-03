Münchner Verkehrsgesellschaften streikten gemeinsam mit Fridays for Future, Schwerpunkt Klimaaktivismus

„Um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen, muss der öffentliche Personennahverkehr massiv ausgebaut werden“, so die Gewerkschaft ver:di. Das sehen auch Klimaaktivist:Innen so, deshalb unterstützen Sie den Streik, zu dem Ver.di aufgerufen hatte. In der Münchner Presse stößt das allerdings auf Unverständnis. Dabei scheint es naheliegend, die beiden Proteste miteinander zu verbinden. Mit der Unterstützung der Münchner Verkehrsgesellschaften, hat der aktuelle Klimaprotest, die wohl weitreichendsten Folgen für die Bewohner:Innen der Stadt.

Ein Beitrag von Clemens Strottner – 02.03.2023 – 10:47 Minuten

