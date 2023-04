Tanz den Karfreitag! Gegen Tanzverbote an sog. „Stillen Tagen“ in Bayern

„Tanz den Karfreitag!“ heißt es jetzt! Es geht um das Tanzverbot an sog. „Stillen Tagen“ und den sieben Partys des Bundes für Geistesfreiheit München an kommenden Karfreitag, 7. April. Einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist es zu verdanken, dass die Organisation, die sich für die Trennung von Kirche und Staat einsetzt, an einem sog. „Stillen Tag“ wie den Karfreitag in München ein buntes Programm mit (Live-) Musik und Tanz anbieten kann, z.B. in der Nachtgalerie, im Import/Export, im Unter Deck und anderen Locations.

Wir erläutern, was es mit dem Tanzverbot in Bayern auf sich hat und schildern die Geschichte der „Heidenspaß-Partys“ in München. Zu hören sind die Münchner Stadträt*innen Marie Burneleit und Thomas Lechner, die Verantalter*innen Richi Meinl vom RaveStreamRadio, Oliver Kaye vom Import Export und Harit Khanna von der The Keg Bar sowie Assunta Tammelleo, Vorsitzende des Bundes für Geistesfreiheit München.

An Karfreitag um 0 Uhr, also in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag, geht es los mit einem „Heiden-Rave“ in der Nachtgalerie mit vielen DJ-Kollektiven, ebenfalls um 0 Uhr beginnt die „Heidenspaß-Party“ in der The Keg Bar mit Karaoke.

Am Karfreitagabend geht es dann weiter: Im Import Export wird unter dem Motto „Jazztify – Gegen Tanzverbot und Stille Tage“ getanzt und gefeiert. Mit dabei das Rhabdomantic Orchestra und DJ Booty Carrell.

„UKNOWY – Gegen Tanzverbot und Stille Tage“ heißt es am Karfreitagabend auch im Unter Deck, gespielt wird Elektro, Hip Hop, House und Techno. In der Karaoke-Bar Yokocho wird ab 21 Uhr Sängerin Vanja zusammen mit dem Publikum singen.

Und natürlich sind am Abend die Nachtgalerie mit dem „Heiden-Rave“ und den DJ-Kollektiven sowie die The Keg Bar mit der Heidenspaß-Party inklusive Singer/Songwriter Ryan Inglis und weltanschaulichem Pub-Quiz auch wieder dabei.

