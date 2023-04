Parents For Future München: „Klimaschutz und die Balkan-Community“ und das „La fresque du climat“ das Klima-Puzzle

In der 9. Sendung der Parents for Future blicken wir über den Tellerrand: die größte nicht-deutsche Community in München kommt vom Balkan; welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für sie? Wir sprechen mit Sadija Klepo, die 1992 selbst das Kriegsgebiet in Bosnien-Herzegowina als Flüchtling verließ und in München zur Integrationsunterstützung den Verein “Hilfe von Mensch zu Mensch” gegründet hat. Gemeinsam sprechen wir auch über Eindrücke direkt aus Bosnien-Herzegowina von Denis Žiško, Mitarbeiter am Aarhus Center Tuzla.

Außerdem: in Frankreich ist 2018 eine Art Klima-Lernspiel populär geworden, das die Welt erobert. Alle fünf Monate verdoppelt sich die Zahl der TeilnehmerInnen und hat jetzt die Marke von einer Million fast erreicht. Auch in Deutschland wird es immer mehr gespielt: ‘La fresque du climat”, zu deutsch etwa ‘Klima-Puzzle’. Wir haben mitgespielt und mit zwei Spiele-Leiterinnen, Bénédicte Herbout und Sandra Perconte, gesprochen.

9. Sendung Parents for Future – gema-freie Version – 30.03.2023 – 46:49 Minuten

