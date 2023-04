Kulturtipps „Raus aus der Nische“ vom 31.03.2023

Unser neues Format Kulturtipps „Raus aus der Nische“ widmet sich zweimal im Monat jeweils freitags vor allem kleinere Kulturveranstaltungen, welche nach der Pandemie öfters leider nur von eher wenigen Gästen besucht werden. Außerdem wird auch eine Veranstaltung auch ein wenig näher mit einem kleinen Interview vorgestellt.

Dieses Mal stellen wir das international bekannten Theaterstück „The Vagina Monologues“ am „theater … und so fort“ vor. Die vorerst letzte Vorstellung in München findet am 02. April um 20 Uhr statt und ist leider schon ausverkauft.

Als zweiten Kulturtipp empfehlen wir die „Lesungen zu Körper und Körperlichkeit“, eine Veranstaltung der unabhängigen Lesereihe LIX. Sie wird am 05. April 2023 um 20 Uhr im Theater HochX stattfinden.

Danach folgt das Interview zum Isarflux-Musikfestival. Am 09. April 2023 findet dieses wieder am Gasteig statt und wird komplett in Eigenregie von den Auszubildenden des Kulturzentrums organisiert!

Zum Abschluss stellen wir die Sonderausstellung „Natur im Fokus“ im „Museum Mensch und Natur“ vor.