Stabile Demokratien in diversen Gesellschaften, Parität in Institutionen und Menschenrechtsverletzungen an Frauen

Die Frage „Wie kann die Stabilität einer Demokratie gesichert werden?“, stand in Mittelpunkt der 3-tägigen Tagung im ns-Dokuzentrum München, ca. 20 Minuten des Vortrages von Mark Terkessidis „Diversität und Demokratie – Das politische Potential der Vielheit“ ist in dieser Sendung zu hören, ebenso wie eine kurze Zusammenfassung zweier Vorträge über den Zustand der Demokratie in Schweden und Chile.

Einige Einspielungen der Produktion der Münchner Kammerspiele „Anti War Women“, in der der Frauenkongress 1915 in den Haag verhandelt wird, leiten über zu dem zweiten zweiten Teil dieser Sendung, Menschenrechtsverletzungen an Frauen, ein Thema, dem sich in einem Gespräch mit Sophia von der amnesty Gruppe für Frauen angenähert wird, Stichwort: Intersektionalität

Ein Beitrag von Beate Stoelzel – 11.04.2023 – 58:02 Minuten