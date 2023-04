Der Kreißsaal bleibt – Kampf der Hebammen in Neuperlach/München um den Erhalt der Entbindungsstation

Anna Huber vom Soli Komitee „Der Kreißsaal bleibt“ berichtet über die aktuelle Situation zum Erhalt der Entbindungsstation in Neuperlach und was gegen die erste Abmahnung, die an eine kämpfende Hebamme ausgestellt wurden gemacht werden kann. Leoni wurde wegen eines Interviews: https://www.jungewelt.de/artikel/444137…. abgemahnt.

Wer noch nicht solidarisch gegen Leonies Abmahnung unterschrieben hat, kann das bitte nachholen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ…

Ausschnitt aus Arbeit Brotzeit Freizeit von den ver.di Frauen – Teil 2 – Erstausstrahlung 12.04.2023 – 08:05 Minuten