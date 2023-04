Der Kulturstrand an der Isar von den Urbanauten

Der Sommer naht, trotz kühlem März und verregnetem April. Die MünchnerInnen entdecken schon seit einigen Jahren das Draußen in ihrer Stadt: Englischer Garten, die neuen Schanigärten und – natürlich – die Isar. Die Urbanauten versuchen schon seit ihrer Gründung vor 20 Jahren, neue Perspektiven auf den öffentlichen Raum zu werfen und ihn für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen. Auch in diesem Jahr planen sie wieder einen Kultursommer an der Isar. Hauptschauplatz wird der Kulturstrand auf der Corneliusbrücke sein. Falls Sie sich beteiligen wollen, schauen sie auf die Website der Urbanauten: https://die-urbanauten.de/

Ulrike Bührlen, Gründungsmitglied der Urbanauten hat mit uns über öffentliche Räume und den Sommer unterhalten. Wem gehört eigentlich der öffentliche Raum?

Ein Interview von David Westphal mit Ulrike Bührlen, Urbanauten – 13.04.2023 – 08:35 Minuten