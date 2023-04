Kulturtipps „Raus aus der Nische“ für München von 14.04.2023

Heute erwarten Sie wieder vier spannende Kulturtipps für München im April 2023.

-Am 20. April 2023 heißt Sie Green City herzlich willkommen beim Planungsworkshop für eine Grünpatenschaft, um München ein wenig mehr zum Blühen zu bringen.

-Am 21. und 22. April 2023 findet die Tanzperformance „common garden: fear.less“ im schwere reiter statt und beschäftigt sich mit den Themen Angst und menschliche Nähe. Hören Sie dazu die Veranstalterin und Choreographin Johanna Richter im Interview.

-Zwischen dem 20. und 22. April 2023 dreht sich im Monacensia im Hildebrandhaus und den Münchner Kammerspielen alles um „Female Peace Palace“.

-Und abschließend stellen wir Ihnen die Ausstellung „Fighting the dark“ in der Seelenart Galerie vor, die Sie noch bis zum 28. April 2023 besuchen können.