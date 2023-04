Müll auf der Theresienwiese

In unserer Nachbarschaft liegt die Theresienwiese. Die meiste Zeit des Jahres ist das eine riesige Brachfläche mit Schotter, ein paar Straßen und vielen Rasenflächen. Und dann gibt es die Momente im Jahr die Theresienwiese belegt wird mit dem größten Volksfest der Welt. Das bringt natürlich auch einiges an Müll und Dreck mit sich. Aber in einer als so sauber geltenden Stadt wie München, gehen wir natürlich davon aus, dass dieser Müll entfernt wird. Das hat auch unser Gast, Arne Brach, erwartet. Als Anwohner und selbst als Mitglied des Bezirksausschusses 2, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, kann er sich nicht wirklich erklären, wieso es da immer noch nicht sauber ist. Wir haben ihn aber erstmal gebeten uns die Situation zu schildern.

Interview von Fabian Ekstedt mit Arne Brach – 05.04.2023 – 5:48 Minuten