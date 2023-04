Medienpädagogik auf dem Gamesfestival im Pathos-Theater

Haben Sie schon einmal ein Computerspiel gespielt? Oder bist du fester Bestandteil der Gaming-Szene? In München findet vom 28. April bis 1. Mai das Gamesfestival im Pathos-Theater im Kreativquartier statt. Es bringt die junge Szene zusammen, will aber auch medienpädagogisch vermitteln. Denn die Vielfalt von Videogames ist fantastisch. Zwischen humorvollem Quatsch und ernster Politik ist alles möglich. Sie hören in diesem Beitrag Ulrich Tausend, Teil der Festivalleitung, und Stefan Berendes, Medienpädagogischer Referent der Landesarbeitsgemeinschaft Jugend und Film Niedersachsen. Falls Sie an dem Programm interessiert sind, besuchen Sie die Festival-Homepage: https://www.gamesfestival.de/

Ein Beitrag von David Westphal – 20.04.2023 – 19:15 Minuten

Dieser Beitrag wird gefördert durch die Bayerischen Landeszentrale für neue Medien.