Nachrichten aus der Provinz – Außer der Reihe mit der ÖDP

Nachrichten aus der Provinz, die Talk-Sendung von und mit Erika Schalper, läuft eigentlich jeden 4. Mittwoch im Monat um 17 Uhr im Sendefenster Soziale Welt. Doch diese Woche gab es eine Sondersendung, weil wir Besuch aus dem Europaparlament bekommen haben. Die Europaabgeordnete Manuela Ripa von der ÖDP war mit Tobias Ruff, ihrem Parteikollegen aus dem Münchner Stadtrat, in München auf Redaktionstour und hat natürlich auch bei LORA vorbeigeschaut. Wir haben die Zeit genutzt um die beiden Politiker*innen der Ökologisch-Demokratischen Partei in ein Radiogespräch zu verwickeln, in dem es nicht nur um Politik ging, sondern auch die Menschen hinter den Ämtern.

gema-freie Sendung mit Musikzitaten und Jingles – Erstausstrahlung: 11.05.2023 – 52:44 Minuten

Die nächste Folge Nachrichten aus der Provinz läuft am 24.05.2023 um 17 Uhr. Zu Gast wird dann voraussichtlich Katharina Schulze sein.