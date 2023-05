Kulturtipps „Raus aus der Nische“ für München vom 12. Mai 2023

Bei den Kulturtipps „Raus aus der Nische“ werden kleinere Veranstaltungen in München vorgestellt, die nicht immer so die große mediale Aufmerksamkeit bekommen.

In diesem Beitrag geht es um folgende vier Veranstaltungen:

Am Sonntag, den 14. Mai 2023 „Kultur schmeckt!„, ein Erlebnis neuer Essenskulturen. Beginn um 10 Uhr bzw. 12:30 Uhr in der Mohr-Villa

„Kultur schmeckt!„, ein Erlebnis neuer Essenskulturen. Beginn um 10 Uhr bzw. 12:30 Uhr in der Mohr-Villa Bis Sonntag, den 21. Mai 2023 verschiedene Veranstaltungen bei Dance-Das internationalem Festival für zeitgenössischen Tanz der Landeshauptstadt München. Im Interview mit Nina Hümpel, der künstlerischen Leiterin

verschiedene Veranstaltungen bei Dance-Das internationalem Festival für zeitgenössischen Tanz der Landeshauptstadt München. Im Interview mit Nina Hümpel, der künstlerischen Leiterin Theaterstück „Kunst“ am Hofspielhaus München an folgenden Terminen: 13.05., 14.05., 18.05., 21.05., 25.05., 26.05 .

. Immer montags Chanten in der Jurte beim Zwischennutzungsprojekt von „Mehr Platz zum Leben“

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung bei LORA am 12.05.23 – 15:02min

Dieser Beitrag wird gefördert durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien