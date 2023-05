TÜV: Künstliche Intelligenz in Deutschland

Programme, die für das automatische Erstellen von Texten entwickelt wurden, wie ChatGPT wurden inzwischen bereits von fast jedem vierten Menschen in Deutschland genutzt.

Aber wie vertrauensvoll lässt sich sowas denn nutzen? Was sind die Risiken und die Probleme damit und wie weit ist die Künstliche Intelligenz denn inzwischen schon in der Gesellschaft angekommen? Das haben wir Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV, gefragt, denn der TÜV hat gerade eine Studie zum Thema Künstliche Intelligenz herausgebracht.

Interview von Jan Strotzki mit Dr. Joachim Bühler – 11.05.2023 – 10:40 Minuten