Dritter Teil zur Sendereihe über das Westend

Diesmal blicken wir in die Vergangenheit und schauen uns die Geschichte des Viertels an – ein Arbeiterviertel, das immer schon zwischen Gentrifizierung und schlechtem Ruf hin und her schwankte. Wir begeben uns auf Stadtteilerkundung mit Franz Schiermeier. Er hat einen Stadtteilführer des Westends für Münchnerinnen und Münchner herausgegeben und kennt das Viertel und seine Geschichte wie kaum ein anderer. Mit Margot Hauser, die seit mehr als 70 Jahre im Viertel wohnt, sprechen wir unter anderem über den Widerstand in der Nazizeit, die schwierige Nachkriegszeit und über das Leben heute im Viertel. Welch prägende Rolle die Wohngenossenschaften für das Westend spielen, das erfahren wir von Lukas Emrich, der zurzeit über partizipative Wohnformen promoviert.

Gesamte Sendung vom 23.06.2023 – Länge: 58:04 Min.