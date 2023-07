Lutz Schramm über den Impact von DT64 auf Subkulturen und Freie Radios in der Nachwendezeit.

Nicht nur LORA München feiert dieses Jahr 30jährges Sendejubiläum auf UKW, auch Coloradio in Dresden ist seit 30 Jahren on Air, und das wohl wenige Monate länger als LORA München.

Allerdings hatten sie anfangs wohl nur am Sonntag abend einige Sendestunden als Fenster beim Dresdner Energy-Ableger.

Das Entstehen Freier Radios in Sachsen, Sachsenanhalt und Thüringen und so auch in Dresden ist eng mit der Unterstützerbewegung für das vor 30 Jahren abgewickelte Jugendradio DT64 verbunden.

Genau dort hatte Lutz Schramm eine zum Kultstatus gewordene Sendefläche namens Parocktickum, auf der er viele wenig bekannte Bands unterschiedlichster Stilrichtungen abseits der etablierten entdeckte und präsentierte.

Zu ihrem Sendejubiläum luden Sendungsmachende von Coloradio Lutz Schramm zu sich ins Studio nach Dresden ein und unterhielten sich über die lebendigen Musikszenen im Untergrund unmittelbar vor und nach dem Zerfall der DDR.

Wir hören die Aufzeichnung dieses Gesprächs bei LORA München am 18.07.2023 von 20 bis 21 Uhr auf dem Sendeplatz für Beiträge und Sendungen anderer Freier Radios auf UKW 92.4 und über DAB+.

Im DAB+-Programm von LORA München ist die Sendung nochmal am Mittwoch (19.07.2023) um 5 und um 14 Uhr zu hören. Und natürlich zeitgleich jeweils auch über den Livestream, dort zusätzlich nochmal am Samstag 22.07.2023 ab 10 Uhr.

Die Podcastversion kann man jederzeit bei Coloradio anhören.