Lost in Wahlkabine in der Fat Cat

Nach 5 Jahren buhlen die Parteien wieder um IHRE Stimme, zumindest wenn sie denn wahlberechtigt sind. Wahlberechtigt ist zu dieser Landtagswahl, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist, seit mindestens drei Monaten vor der Wahl den Hauptwohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthaltsort in Bayern hat und nicht durch einen Richterspruch von der Stimmabgabe ausgeschlossen ist. Wenn all das auf Sie zutrifft, dann dürfen Sie am kommenden Sonntag, den 8. Oktober, darüber abstimmen, wie der Landtag in den kommenden 5 Jahren zusammengesetzt sein wird. Also welche Parteien in welcher Stärke in dem 180 Abgeordneten umfassenden bayerischen Parlament vertreten sein werden. Und weil in allen Parteien eine hohe Fraktionsdisziplin herrscht, also alle Abgeordneten einer als Fraktion zusammengefassten Partei im Landtag zumeist gleich abstimmen, ist mit die wichtigste Grundlage einer informierten Stimmabgabe das jeweilige Wahlprogramm der Parteien.

Nur sind diese Wahlprogramme meist sehr umfangreich und nicht wirklich ein Lesevergnügen. Doch hier haben wir heute Abhilfe. Denn am Mittwoch den 4. Oktober veranstaltete die gemeinnützige Organisation neuland&gestalten eine kommentierte Lesung aus den Wahlprogrammen der aktuell im Landtag vertretenen Parteien.

Moderation: Silke Zimmermann

Gelesen von Rabea Egg und Clara Fenchel

Unterstützt wird die Sendung von Neuland&Gestalten