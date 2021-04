1 Jahr Schulunterricht im Coronamodus – Was läuft schief? Wo können Verbesserungen ansetzen?

Gerade in Pandemiezeiten hat man an den Schulen durch den milliardenschweren Digitalpakt versucht aufzuholen gegenüber anderen Industriestaaten, in denen der Einsatz digitaler Medien längst eine Selbstverständlichkeit ist. Aber es gibt auch eine Gegenbewegung aus dem Kreis humanistisch geprägter PädagogInnen, das Bündnis für Humane Bildung und die Allianz ELIANT. Einer der Initiatoren ist Professor Ralf Lankau.

Wenn man die Forderungen des Bündnisses knapp zusammenfasst, wäre er dann mit der Zeile „Nachhilfelehrer statt Laptop“ einverstanden?

Interview mit Prof. Ralf Lankau – 09.04.2021 – 9:38 min

Mehr Infos finden Sie auf der Website www.aufwach-s-en.de