Es hat etwas länger gedauert, bis die Auswirkungen der Lockdows für die Schulen in das Bewusssein der handelnden Politiker*innen vorgedrungen ist. Im Augenblick erleben wir gerade eine Kampagne gegen die Glaubwürdigkeit der Stiko-Empfehlungen bei den Impfungen für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren.

In dieser Sendung kommen zwei Schülerinnen, eine Mutter, eine Grundschullehrerin zu Wort, die die Auswirkungen der Lockdowns hautnah erlebt haben, und Martina Borgindale, 1. Vorsitzende der GEW Bayern, stellt Forderungen der GEW an die Bayerische Staatsregierung, um einen einigermaßen für alle Beteiligten sicheren Beginn des nächsten Schuljahres (Bayern 14.9.) zu ermöglichen.

Dazu Musik komponiert von Joachim Heintz und Dorothea Hofmann.

https://www.freie-radios.net/mp3/20210804-coronadassys-110521.mp3 Corona, das System Schule auf dem Prüfstand – Beitrag vom 04.08.2021 – Länge: 58:12 Min.