Krise nicht nur im Theater – Krisentheater

Beitrag von Beate Stölzel – Erstausstrahlung Radio LORA 05. Januar 2022 – 56:00min

In dem Festival „Entfernte Nachbar*innen, Sisterhood Kyiv“ in den Münchner Kammerspielen wurden Fragen nach einer möglichen Verbindung zwischen Künstler*innen und Aktivist*innen diskutiert, die augenblickliche Situation in der Ukraine beleuchtet, gemeinsame Aktivitäten vorgestellt.

Kurz wird auch auf das augenblicklich mittwochs stattfindende Krisentheater der Bewegung „München steht auf“ eingegangen, dazu Musik von Fanny Hensel.