Kulturtipps für München vom 30. Juni 2023 – Geburtstags-Sommerfest von LORA, „playing places“, Theaterstück Gilgamesh, Lesung „Das heilige Haupt“

Bei den Kulturtipps „Raus aus der Nische“ werden kleinere Veranstaltungen in München vorgestellt, die vielleicht nicht immer so die große mediale Aufmerksamkeit bekommen.

In diesem Beitrag geht es um folgende vier Veranstaltungen:

Am Dienstag und Mittwoch, den 04. und 05. Juli 2023 findet „playing places“ am Max-Joseph-Platz statt

findet „playing places“ am Max-Joseph-Platz statt Zwischen Freitag, den 07. bis Sonntag, den 09. Juli 2023 gastiert Gilgamesh-leben ohne zu sterben im Fat Cat Kulturzentrum, im ehemaligen Gasteig

gastiert Gilgamesh-leben ohne zu sterben im Fat Cat Kulturzentrum, im ehemaligen Gasteig Am Samstag, den 08. Juli 2023 feiern wir von LORA unser 30-jähriges Sendejubiläum im EineWeltHaus mit einem LORA-Sommerfest

feiern wir von LORA unser 30-jähriges Sendejubiläum im EineWeltHaus mit einem LORA-Sommerfest Am Sonntag, den 09. Juli 2023 findet die Lesung von Hana Lehečkovás Buch „Das heilige Haupt“ statt

Die ausführlichen Kulturtipps nun im Anschluss zum Anhören. Viel Spaß dabei! 🙂

Beitrag von Anita Härle und Isabella Grill – Erstausstrahlung bei LORA am 30.06.2023 – 15:40min

Dieser Beitrag wird gefördert durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien