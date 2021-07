Klimaschutz oder Wachstum? (Teil 1: CSU und FDP zu ihren Zielen und Konzepten)

Die Diktatur des Monetariats

Eine Sendereihe von und mit Buchautor Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 21.7.2021, 21:00 Uhr

Der Schutz von Klima und Umwelt ist eine der vordringlichen Aufgaben der Menschheit, wenn die Zivilisation, wie wir sie kennen, auch künftig noch auf ausreichend Lebensgrundlagen zurückgreifen können soll. Insofern kommt der kommenden Bundestagswahl eine entscheidende Bedeutung zu, denn dann entscheidet sich unter anderem auch, welches Konzept künftig das Rennen machen wird … und die Antwort auf diese Frage darf man getrost als eine existenzielle ansehen.

In Teil 1 stellen sich Frau Dr. Anja Weisgerber, CSU und Dr. Lukas Köhler, FDP, in aufgezeichneten Videokonferenzen den Fragen von Prof. Dr. Helge Peukert, der vor wenigen Wochen mit „Klimaneutralität jetzt!“ ein wichtiges Buch zum Thema herausgebracht hat. Sie zeigen auf, mit welchen Instrumenten ihre jeweilige Partei diese gewaltigen Probleme angehen möchte. SPD, GRÜNE und LINKE werden in den kommenden Sendungen Gelegenheit bekommen, ihre Konzepte ebenfalls vorzustellen. Welches davon sich letztlich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am plausibelsten anhört, das werden wir allerdings Ihnen überlassen müssen. Die Redaktion von Radio Lora wird sich hier im Wesentlichen neutral stellen, denn die Lösung kann weder von einer Nation, noch von einer Partei alleine herbeigeführt werden. Sie erfordert die Zusammenarbeit der gesamten Menschheit auf Augenhöhe, unabhängig von Parteien, Religionen, Nationen oder gesellschaftlichen Gruppierungen. Von daher wird das Ergebnis der Sendung definitiv keine Wahlempfehlung seitens der Redaktion enthalten. Die kommenden drei oder vier Sondersendungen dienen allein der Information über die einschlägigen Konzepte der Parteien.