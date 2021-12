6. Türchen im LORA-Adventskalender – Peer Gynt: Eine inklusive Theaterproduktion zwischen Phantasie und Selbstfindung

Theaterprobe Peer Gynt im Werksviertel

Wenn ein Mensch mit Behinderung den Wunsch verspürt hat, die Schauspielerei zu seinem Beruf zu machen, hatte er fast keine Möglichkeiten. Jedenfalls war dies früher so. Dann haben Angelica Fell und ihre Tochter Marie-Elise Fell 2014 den Verein „Freie Bühne München“ gegründet. Hier haben Menschen mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit, eine Schauspielausbildung zu absolvieren und auf der Bühne zu stehen.

Mehr zur „Freien Bühne München“, ihrem aktuellen Stück „Peer Gynt“ und wie die Situation von Schauspieler*innen mit Behinderungen am ersten Arbeitsmarkt aussieht, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Unsere Kollegin Anita Härle ist bei einer Theaterprobe vor Ort im Werksviertel gewesen.

Das Interview wurde mit folgenden Personen geführt:



– Angelica Fell: Leiterin der Freien Bühne München

– Ulf Goerke: Regisseur von Peer Gynt

– Jan Meyer: Produktionsassistent und Zuständiger für die Schauspielausbildung in der Freien Bühne München

Erstausstrahlung bei Radio Lora am 12.10.2021 – 12:15min



